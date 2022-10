LE REPOS DU GUERRIER – EDOUARD PEURICHARD

LE REPOS DU GUERRIER – EDOUARD PEURICHARD, 22 octobre 2022, . LE REPOS DU GUERRIER – EDOUARD PEURICHARD



2022-10-22 – 2022-10-22 Des scènes vécues, fantasmées ou parfois même totalement plagiées qui déploient, en sous-marin, le paysage d’une génération de circassiens amateurs et professionnels, traditionnels et contemporains. Un tour d’horizon sur ce que cet étrange rassemblement (le cirque) dit de nous. “Le Repos du guerrier” est un seul en scène qui livre un regard intime, (non sans une pointe d’ironie), sur le parcours d’artiste de cirque. On y suit un acrobate, lanceur de couteau qui tente de rejouer son parcours professionnel. dernière mise à jour : 2022-10-05 par

