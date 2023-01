Le repos des oiseaux hivernants Roscoff Roscoff Roscoff Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Roscoff » Les oiseaux hivernants se reposent au Laber de Roscoff » sortie d’observation organisées par Bretagne Vivante du Pays de Morlaix. Pendant tout l’hiver, beaucoup d’oiseaux venus du Nord de l’Europe viennent hiverner dans la Baie de Morlaix où ils trouvent la nourriture et l’habitat qui leur conviennent pour passer l’hiver. Sur la presqu’ile de Perharidy, ils sont nombreux à fréquenter l’anse du Laber, canards, tadornes, bernaches, bécasseaux et parfois un couple de harles huppés ! Venez en chaussures de marche même si nous ne marchons pas beaucoup. N’oubliez pas vos jumelles si vous en avez et les enfants sont les bienvenus. Nous aurons des longues vues pour vous permettre de voir les oiseaux « de près » ! Rendez-vous au parking du centre hélio-marin de Perharidy. +33 6 89 46 05 50 Route de Perharidy Fondation Ildys Roscoff

