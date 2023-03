LE REPAS DES FAUVES THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE, 25 avril 2023, PARIS.

LE REPAS DES FAUVES THEATRE DARIUS MILHAUD – GDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 21:00 (2023-03-07 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Et vous ? Qu’auriez-vous fait à leur place ?Banlieue parisienne, 1942.Aujourd’hui, Sophie a 30 ans ! Malgré les restrictions de l’Occupation, elle a bien l’intention de fêter l’évènement dignement en compagnie de son mari et de ses amis. Alors que les convives dansent et s’enivrent à en oublier la guerre qui gronde au dehors, deux soldats allemands sont abattus sous leurs fenêtres.Le Commandant SS Kaubach investit alors les lieux pour y prendre deux otages en rétribution. Lorsqu’il reconnait le mari de Sophie, Victor ; son libraire et petit français préféré, il se doit de lui faire une faveur. Après tout, ce n’est pas un barbare. Et de surcroît c’est l’anniversaire de sa femme ! Il peut bien les laisser finir leur petite soirée et leur faire une proposition qu’ils ne pourront pas refuser… C’est une toute autre fête qui commence alors : les fauves sont lâchés.- « Une énergie puissante et une conviction qui ont conquis un public enthousiaste ! » – Sorties A Paris (15/01/2023)- « Comme nous le suggère symboliquement le titre de ce drame il s’agit d’un combat féroce, davantage psychologique que physique, dans lequel tout le monde va s’affronter. » – Blog de Phaco (16/01/2023)- « [Les acteurs] sont tous convaincants dans ce jeu de massacre rondement mené qu’on suit avec grand plaisir. »– Froggy’s Delight (29/01/2023)————————————————————-Autrice : Vahé Katcha /Metteur en scène : Manon Bascou /Interprètes : Emma Bernard, Valentin Bigoin, Alexis de Billy, Nina Carel, Claire Chambon, Felipe Torres, et en alternance avec Gregory Defleur, François Hatt, Alexandra Massamiri, Anne-Hélène Orvelin /Genre : comédie dramatique /Tout public (dès 11 ans) /Durée du spectacle : 1h40 LE REPAS DES FAUVES au Théâtre Darius Milhaud – Gde salle

