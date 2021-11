Le Sequestre Parc des expositions Le Sequestre, Tarn Le repas des aînés Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Le repas des aînés

Parc des expositions, le samedi 22 janvier 2022 à 12:00

Parc des expositions, le samedi 22 janvier 2022 à 12:00

« Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau organiser cet événement », indique Marie-Louise At, conseillère municipale déléguée aux seniors. « Nous attendons avec plaisir les quelque 1 800 personnes qui seront accueillies à cette occasion grâce à la mobilisation de nombreux agents de la Ville d’Albi dont ceux de la cuisine d’Albi qui préparent le repas. » **Les adresses à retenir pour les inscriptions :** * Centre communal d’action sociale de la Ville d’Albi (2, avenue Colonel Teyssier) * Atelier Espace social et culturel de Lapanouse Saint-Martin (7, square Amiral Abrial – Albi) * Maison France Services de Cantepau **À noter** : les participants au repas doivent avoir 68 ans minimum à la date de l’événement et être domiciliés sur Albi. Il sera demandé à chacun de présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile pour valider son inscription. Le trajet aller-retour pour se rendre au Parc des expositions pourra être assuré par bus pour les personnes sans moyen de déplacements ou à mobilité réduite. Le repas ne pourra se tenir que dans le strict respect des conditions en vigueur à cette date (passe sanitaire, port du masque sauf assis). CCAS : 05 63 49 10 44. Les inscriptions sont possibles au Centre communal d’action sociale de la Ville d’Albi, à l’Atelier Espace social et culturel de Lapanouse Saint-Martin et à la Maison France Services de Cantepau. Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre Tarn

2022-01-22T12:00:00 2022-01-22T13:30:00

