Le repas dans l’Art à la Résidence Domitys

Le repas dans l’Art à la Résidence Domitys, 18 mai 2022, . Le repas dans l’Art à la Résidence Domitys

2022-05-18 17:30:00 18:30:00 – 2022-05-18 19:30:00 Rencontre culturelle animée par un conférencier d’Artlfy pour 1 heure de partage et de découverte artistique autour de la thématique du repas.

Au salon de la résidence Domitys le Parc de Vinci. Rencontre culturelle animée par un conférencier d’Artlfy pour 1 heure de partage et de découverte artistique autour de la thématique du repas.

