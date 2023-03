Le Répare Café du Bray Lachapelle-aux-Pots Catégories d’Évènement: Lachapelle-aux-Pots

Oise . Venez avec vos appareils en panne, nos supers bricoleurs vont aideront à les réparer. Nous essayons de donner une seconde chance aux objets.

Tout ça autour d’un café, pour discuter, rire, refaire le monde.

+33 3 44 80 25 25

