Le repaire des intrépides MFR de Haleine Rives-d’Andaine, dimanche 7 juillet 2024.

Le repaire des intrépides dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 juillet – 17 août MFR de Haleine à partir de 558€

Début : 2024-07-08T00:30:00+02:00 – 2024-07-08T23:58:00+02:00

Fin : 2024-08-17T00:30:00+02:00 – 2024-08-17T23:58:00+02:00

C’est un grand bol d’air qui t’attend ! Prépare-toi à explorer la nature et à partir à l’aventure : du sport à la fabrication de cabanes en passant par le bivouac, tous les choix sont permis !

Située au cœur du parc naturel régional Normandie-Maine, la commune de Haleine permet la pratique d’activités de plein air comme la randonnée à pied ou à vélo ou encore des activités au bord de la rivière. En plein cœur de la nature, c’est un cadre idéal qui assure dépaysement et grand air tout en étant un véritable terrain de jeu

Le centre de vacances est implanté près des rives de la Mayenne, dans un cadre naturel agréable. Il est doté de chambres allant jusqu’à 7 lits dont la majorité a été rénovée récemment. Quatre salles d’activités sont à disposition du groupe. Le centre de vacances s’ouvre sur une belle cour dotée d’un terrain de basket. Un grand terrain en herbe est aussi accessible derrière le bâtiment. Des chemins permettent de rejoindre à pied certains lieux d’activité.

En pleine nature, ce sont des activités très variées qui t’attendent ! Dans la forêt ou sur les chemins, tu partiras à la découverte des animaux et de la nature : observer des insectes, fabriquer un herbier, faire des jeux d’eau au bord de la rivière… Tu vas vivre comme un vrai naturaliste ! Tu aimes aussi les poneys ? Alors, tu nous rejoindras sûrement au centre équestre pour une séance d’équitation !

Tu pourras également enfourcher ton vélo et partir à travers les chemins pour une randonnée en groupe. Si tu le souhaites, tu pourras même passer une nuit sous tente après avoir monter les tentes avec tes copines et tes copains. Enfin, les adeptes de sport seront comblés par la présence de deux grands terrains de jeux autour du centre de vacances.

Du lun 8 juillet au lun 15 juillet 2024 8 jours 558€

Du mar 16 juillet au mar 23 juillet 2024 8 jours 558€

Du mer 24 juillet au mer 31 juillet 2024 8 jours 558€

Du jeu 1er août au ven 9 août 2024 9 jours 628€

Du sam 10 août au dim 18 août 2024 9 jours 628€

