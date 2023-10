Le Repair Café Central de Fourmies répare Le Repair Café Central de Fourmies répare Fourmies Catégories d’Évènement: Fourmies

Le Repair Café Central de Fourmies répare

Samedi 21 octobre, 09h30

Devenez bénévole au Repair Café du Tiers Lieu Le Central ! Partagez vos compétences, aidez à préserver l'environnement, élargissez votre réseau et acquérez de nouvelles compétences. Rejoignez une communauté engagée pour un avenir plus durable. Pour vous inscrire, rendez-vous directement au Central.

42 rue Saint-Louis 59610 Fourmies
Fourmies 59610 Nord Hauts-de-France
03 61 46 04 50

