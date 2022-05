Le Renk’Art, salon de peinture Aix-en-Provence, 11 juin 2022, Aix-en-Provence.

Le Renk’Art, salon de peinture Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-06-11 13:00:00 13:00:00 – 2022-06-18 18:00:00 18:00:00 Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’association des Artistes Indépendants Aixois (AIA) existe depuis plus de 75 ans et regroupe à ce jour 185 membres. Elle a pour vocation d’assurer la formation, le perfectionnement ou la pratique, dans des ateliers et dans des stages, d’artistes peintres, sculpteurs, graveurs, artistes plasticiens amateurs ou professionnels.



Au sein des AIA, un groupe d’artistes s’est réuni dans le but d’organiser le Renk’Art qui a lieu à la galerie de la Manufacture.



Un jury de cinq professionnels du monde de l’art, dont la compétence est unanimement reconnue, qui, sous la direction de Monsieur Bruno Ely, Conservateur en chef du patrimoine et Directeur du Musée Granet, a sélectionné, parmi 440 œuvres reçues, les 108 œuvres qui seront exposées. Pour cette édition 2022, nous aurons le plaisir d’accueillir en tant qu’invité d’honneur, le peintre SAMA, bien connu des Aixois.



Ce salon sera aussi l’occasion de s’interroger avec des philosophes et des plasticiens sur la place de la peinture dans l’art au 21e siècle. Depuis la fin du 19e siècle , la peinture ne répond plus aux critères de commandes et de représentation dans lesquels elle se fixait. Avec les avancées technologiques, la photo, le cinéma, les artistes se sont peu à peu émancipés de la représentation figurative pour évoluer vers l’impressionnisme et peu à peu l’abstraction.

Aujourd’hui, peindre c’est avant tout créer une image, interpréter, transgresser les codes parfois. Travailler la matière, les textures, les couleurs , utiliser de nouveaux matériaux et de nouveaux médiums.



Une conférence-débat aura lieu sur ce thème le 18 juin à 14h dans la salle Jules Isaac, à la Méjanes. Elle sera animée par Mireille Chardon , plasticienne conférencière, titulaire d’une Maîtrise Arts Plastiques, Université d’Aix-Marseille, Alain Chareyre-Méjan, professeur des Universités – Aix-Marseille, spécialiste d’Esthétique, Mylène Duc, chargée d’enseignement en Esthétique à l’Université de Montpellier, plasticienne.



Enfin, en ces temps de solidarité nous avons souhaité associer les plus fragiles d’entre nous en reversant les droits d’inscription à l’association La Maison de Gardanne, établissement de soins palliatifs dont l’objet est l’accompagnement et le soutien de personnes malades dans un moment d’aggravation.



Un cocktail, sur invitation, sera organisé le samedi 18 juin en fin d’après-midi, au cours duquel un chèque sera remis à la Direction de la Maison, et les prix seront remis aux artistes dont les œuvres auront été sélectionnées par le Jury.

2e Salon de Peinture d’Aix-en-Provence. Ce Salon a pour vocation de permettre à des peintres amateurs ou confirmés de se confronter à un jury de professionnels et de présenter leurs œuvres dans des conditions d’exposition de qualité

contact@artistes-independants-aix.fr

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

