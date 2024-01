Le Rendez-vous Musiques Actuelles Le Capitole Arles, dimanche 28 janvier 2024.

Le Rendez-vous Musiques Actuelles Le Capitole Arles Bouches-du-Rhône

Plusieurs groupes d’élèves et leurs professeurs du département musiques actuelles du conservatoire proposent au public un répertoire rock, pop et soul.

Un moment d’échange pédagogique sera suivi d’une collation.



Entrée libre et gratuite ! .

Le Capitole 14 Rue Laurent Bonnement

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:30:00

fin : 2024-01-28



