LE RENDEZ-VOUS EUROPÉEN POUR L’INNOVATION AU SERVICE DU BIEN-VIEILLIR Lille, 1 mars 2022, Lille.

du mardi 1 mars 2022 au mercredi 2 mars 2022 à Lille

**1 ÉVÉNEMENT – 4 ACTIVITÉS** **• Rendez-vous pré-qualifiés** La plateforme de rendez-vous est le moyen le plus efficace pour identifier et entrer en contact avec de potentiels partenaires industriels, commerciaux et financiers. **• Conférences** Le programme de conférences d’AgeingFit a été pensé pour aborder les principales problématiques du secteur, des grands enjeux financiers et réglementaires du marché aux dernières innovations. **• Pitchs Innovation** Située au cœur de l’événement, la zone d’exposition permet d’accroître les opportunités de networking et d’augmenter la visibilité des structures exposantes en mettant en avant leurs activités. **• Zone d’exposition** AgeingFit promeut les innovations dédiées à l’amélioration du quotidien des personnes âgées et des professionnels de santé, et destinées à la prévention des troubles liés à l’âge.

