Le Rendez-vous du réseau de médiathèques GTM Saint-Pair-sur-Mer, 6 novembre 2021, Saint-Pair-sur-Mer.

Le Rendez-vous du réseau de médiathèques GTM Saint-Pair-sur-Mer

2021-11-06 – 2021-11-28

Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer

“Hors cases”, une 4e édition entièrement consacrée à la bande dessinée !

Une vingtaine de rendez-vous. Stages d’initiation à la BD, projection de film documentaire, atelier de création, théâtre, tournoi d’illustrateurs, rencontre-dédicaces, spectacle, concert et expositions offriront au public une diversité d’angles de vue sur la bande dessinée, ses auteurs et ses pratiques.

Les médiathèques du réseau se sont attachées à explorer l’univers de la BD dans la variété de ses techniques et de ses thématiques, et à proposer des rencontres avec d’autres genres ou formes d’expression artistique : le cinéma, la musique, le jeu, l’histoire, le récit de voyage, le théâtre de marionnettes… le tout dans l’ensemble des médiathèques du réseau, sur tout le territoire de Granville Terre & Mer.

TOUT AU LONG DU RENDEZ-VOUS, LES EXPOS !

En lien avec les animations du Rendez-vous, huit expositions sont proposées, accessibles au public aux horaires habituels d’ouverture des médiathèques. L’entrée est libre et gratuite.

Du 10 au 30 novembre – Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer.

« Les filles de la BD ».

Soledad Bravi, Mademoiselle Caroline, Céline Charlès, Marine Spaak… Vous avez peut-être vu passer leurs noms à l’occasion d’un partage Facebook ou d’une story Instagram : ces jeunes femmes s’emparent de sujets du quotidien ou de société pour les traiter en dessins sur un mode humoristique et les partager sur leurs blogs.

Venez découvrir le laboratoire de 10 blogueuses qui ont transformé leurs publications sur la toile en albums de bandes dessinées à part entière… pour notre plus grand plaisir !

Côté jeunesse, la médiathèque vous invite aussi, jeunes et moins jeunes, à découvrir ou redécouvrir les héroïnes de BD de votre / notre enfance : Mafalda, Lou, Marie-Lune…

“Hors cases”, une 4e édition entièrement consacrée à la bande dessinée !

Une vingtaine de rendez-vous. Stages d’initiation à la BD, projection de film documentaire, atelier de création, théâtre, tournoi d’illustrateurs, rencontre-dédicaces,…

“Hors cases”, une 4e édition entièrement consacrée à la bande dessinée !

Une vingtaine de rendez-vous. Stages d’initiation à la BD, projection de film documentaire, atelier de création, théâtre, tournoi d’illustrateurs, rencontre-dédicaces, spectacle, concert et expositions offriront au public une diversité d’angles de vue sur la bande dessinée, ses auteurs et ses pratiques.

Les médiathèques du réseau se sont attachées à explorer l’univers de la BD dans la variété de ses techniques et de ses thématiques, et à proposer des rencontres avec d’autres genres ou formes d’expression artistique : le cinéma, la musique, le jeu, l’histoire, le récit de voyage, le théâtre de marionnettes… le tout dans l’ensemble des médiathèques du réseau, sur tout le territoire de Granville Terre & Mer.

TOUT AU LONG DU RENDEZ-VOUS, LES EXPOS !

En lien avec les animations du Rendez-vous, huit expositions sont proposées, accessibles au public aux horaires habituels d’ouverture des médiathèques. L’entrée est libre et gratuite.

Du 10 au 30 novembre – Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer.

« Les filles de la BD ».

Soledad Bravi, Mademoiselle Caroline, Céline Charlès, Marine Spaak… Vous avez peut-être vu passer leurs noms à l’occasion d’un partage Facebook ou d’une story Instagram : ces jeunes femmes s’emparent de sujets du quotidien ou de société pour les traiter en dessins sur un mode humoristique et les partager sur leurs blogs.

Venez découvrir le laboratoire de 10 blogueuses qui ont transformé leurs publications sur la toile en albums de bandes dessinées à part entière… pour notre plus grand plaisir !

Côté jeunesse, la médiathèque vous invite aussi, jeunes et moins jeunes, à découvrir ou redécouvrir les héroïnes de BD de votre / notre enfance : Mafalda, Lou, Marie-Lune…

Saint-Pair-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-10-26 par