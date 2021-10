Le Rendez-vous du réseau de médiathèques GTM La Haye-Pesnel, 6 novembre 2021, La Haye-Pesnel.

Le Rendez-vous du réseau de médiathèques GTM Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8C rue de la Libération La Haye-Pesnel

2021-11-06 – 2021-11-28 Médiathèque Intercommunale Emile Vivier 8C rue de la Libération

La Haye-Pesnel Manche La Haye-Pesnel

“Hors cases”, une 4e édition entièrement consacrée à la bande dessinée !

Une vingtaine de rendez-vous. Stages d’initiation à la BD, projection de film documentaire, atelier de création, théâtre, tournoi d’illustrateurs, rencontre-dédicaces, spectacle, concert et expositions offriront au public une diversité d’angles de vue sur la bande dessinée, ses auteurs et ses pratiques.

Les médiathèques du réseau se sont attachées à explorer l’univers de la BD dans la variété de ses techniques et de ses thématiques, et à proposer des rencontres avec d’autres genres ou formes d’expression artistique : le cinéma, la musique, le jeu, l’histoire, le récit de voyage, le théâtre de marionnettes… le tout dans l’ensemble des médiathèques du réseau, sur tout le territoire de Granville Terre & Mer.

TOUT AU LONG DU RENDEZ-VOUS, LES EXPOS !

En lien avec les animations du Rendez-vous, huit expositions sont proposées, accessibles au public aux horaires habituels d’ouverture des médiathèques. L’entrée est libre et gratuite.

Du 13 au 27 novembre – Médiathèque intercommunale Emile-Vivier La Haye-Pesnel.

« Ipak yoli, route de Soi(e) » Mandragore.

23 000 km, 6 mois de voyage entre Bretagne et Ouzbékistan, en fourgon avec une harpe celtique, et du matériel d’enregistrement, à la rencontre des Hongrois, Bulgares, Turcs, Kurdes, Iraniens, Turkmènes, Ouzbeks, à la découverte de leurs fantastiques traditions musicales. C’est ce que vous proposent Mandragore, sa harpe et son compagnon Goum, au travers des pages de la BD « Ipak yoli » et des collectages musicaux qu’ils ont faits. Une odyssée orientale passionnante.

