Le Rendez-vous du réseau de médiathèques GTM Granville, 6 novembre 2021, Granville.

Le Rendez-vous du réseau de médiathèques GTM Granville

2021-11-06 – 2021-11-28

Granville Manche Granville Manche

“Hors cases”, une 4e édition entièrement consacrée à la bande dessinée !

Une vingtaine de rendez-vous. Stages d’initiation à la BD, projection de film documentaire, atelier de création, théâtre, tournoi d’illustrateurs, rencontre-dédicaces, spectacle, concert et expositions offriront au public une diversité d’angles de vue sur la bande dessinée, ses auteurs et ses pratiques.

Les médiathèques du réseau se sont attachées à explorer l’univers de la BD dans la variété de ses techniques et de ses thématiques, et à proposer des rencontres avec d’autres genres ou formes d’expression artistique : le cinéma, la musique, le jeu, l’histoire, le récit de voyage, le théâtre de marionnettes… le tout dans l’ensemble des médiathèques du réseau, sur tout le territoire de Granville Terre & Mer.

Programme détaillé :

Samedi 6 et dimanche 7 novembre – Centre social Agora Granville.

Stage d’initiation à la BD avec Moloch, illustrateur et auteur de bandes dessinées.

Pendant deux jours, plongez dans l’univers de la bande dessinée.

moloch-auteur.com.

• Samedi 6 de 14 h à 17 h / dimanche 7 de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30.

• Tout public, dès 12 ans.

• Centre Social Agora – Infos et réservations au 02 33 50 96 06 ou cs.lagora@ville-granville.fr.

Samedi 13 novembre – Médiathèque de Granville.

« Ma vie dessinée » Film documentaire inédit .

Un exceptionnel trésor d’archives, découvert dans une bibliothèque familiale. À partir de 1925, Arnaud de Roquefeuil, jeune propriétaire terrien normand, a chroniqué sa vie sous une forme inédite pour l’époque : la bande dessinée. De la Seconde Guerre mondiale, il a tout connu et tout dessiné. Jamais encore sa chronique illustrée n’avait été montrée au grand public. Elle est la trame narrative et visuelle de ce documentaire.

Avec les voix de Michel Bouquet et Guillaume de Tonquédec.

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur Vincent Pouchain.

• Samedi 14 à 15 h.

• Tout public.

• Médiathèque de Granville – Réservations au 02 33 50 34 09 ou mediatheque@ville-granville.fr.

Mercredi 17 novembre – Médiathèque de Cérences.

« Le Grand méchant Renard » par la Cie Jeux de Vilains.

Solo de théâtre et marionnettes.

Adapté de la BD de Benjamin Renner – Éditions Delcourt, 2015.

C’est l’histoire d’un renard qui n’est ni grand ni méchant, mais qui voudrait pourtant l’être. Affamé, raillé par les poules et autres animaux de la ferme, le renard va développer, sur les conseils du loup, une nouvelle stratégie : voler des œufs, attendre leur éclosion, élever les poussins, les effrayer,

et faire un vrai festin ! Un plan sans faille, ou presque…

C’était sans compter sur la fâcheuse tendance des poussins à considérer ce chétif renard comme leur maman…

• Mercredi 17 novembre à 17 h.

• Tout public, à partir de 4 ans.

• Médiathèque de Cérences – Réservations au 02 33 51 66 03 ou mediatheque.cerences@orange.fr.

Samedi 20 novembre – Médiathèque de Donville-les-Bains.

Atelier « Crée ton personnage de BD ».

Avec Sophie Hérout, illustratrice et dessinatrice jeunesse.

Venez imaginer et surtout dessiner votre personnage de BD idéal : avec Sophie Hérout, vous apprendrez les techniques du dessin et l’art de la bande dessinée ! Voir aussi l’exposition « Grosse bêtise, mode d’emploi », à la médiathèque de Donville-les-Bains pendant toute la durée du Rendez-vous.

• Samedi 20 novembre à 14 h 30.

• De 8 à 12 ans.

• Médiathèque de Donville-les-Bains – Réservations au 02 33 51 79 31 ou mediatheque@donville.fr.

Mercredi 24 novembre – Médiathèque de Granville.

Rencontre dédicaces avec David Snug.

Concert et dessins projetés de Trotski Nautique.

« Comme on est dans le futur des années 2000 depuis un moment, Trotski Nautique ne voit pas l’intérêt de jouer avec une batterie qui prend toute la place dans le camion, ce qui est bien pratique parce que Trotski Nautique n’a pas de camion et préfère le train.

Alors Trotski Nautique joue de la boîte à rythmes : il suffit d’appuyer sur un bouton et « ça envoie le bois », comme disent les jeunes. L’avantage de la boîte à rythmes, c’est que Trotski Nautique peut jouer n’importe où, aussi bien au stade de France que dans ta salle de bain. Bob Dylan aussi, il peut jouer au stade de France comme dans une salle de bain, direz-vous, eh bien Trotski Nautique est d’accord mais Trotski Nautique aime bien quand ça fait “Poum Tchack” avec de la caisse claire qui claque.

Trotski Nautique joue généralement des chansons de 1 minute 30 voire 2 minutes, parce que plus c’est court, moins c’est long ».

Voir aussi l’exposition « Variété », à la Médiathèque de Granville pendant toute la durée du Rendez-vous.

Rencontre-dédicace, en partenariat avec la librairie Le Détour :

• Mercredi 24 à 17 h.

• Ados / adultes.

Concert « Trotskinoscope » :

• Mercredi 24 à 19 h.

• Ados / adultes.

• Médiathèque de Granville – Réservations au 02 33 50 34 09 ou mediatheque@ville-granville.fr.

Vendredi 26 novembre – Centre social Agora Granville.

Tournoi 1 contre 1 d’illustrateurs de BD.

Les illustrateurs vont se confronter, en dessinant sur un thème donné, offrant au public l’opportunité d’observer leur technique et leur créativité.

• Vendredi 26 novembre à 18 h.

• Tout public.

• Centre social Agora Granville – Réservations au 02 33 50 96 06 ou cs.lagora@ville-granville.fr

Vendredi 26 novembre – Médiathèque intercommunale Emile-Vivier La Haye-Pesnel.

« Ley-lek, musiques de la Route de la soie ».

Spectacle-concert dessiné, avec Mandragore (harpe, chant, dessin), Adrien Séguy (accordéon, chant) et Mahdi M’Kinini (qânun).

• Un spectacle musical enrichi de récits de voyages et de dessins projetés en direct. Une mise en scène originale, choisie pour mettre en valeur de façon réaliste et poétique un répertoire musical méconnu. Les musiciens partagent leurs découvertes musicales, telles qu’elles se sont révélées à eux pendant leur voyage sur la Route de la soie. Et par là même, ils entraînent le public dans leur sac à dos, sur les chemins de Turquie, d’Iran ou encore d’Ouzbékistan.

• Voir aussi l’exposition « Ipak Yoli, Route de soi(e) », à la Médiathèque de La Haye-Pesnel pendant toute la durée du Rendez-vous.

• Vendredi 26 novembre à 20 h 30.

• Ados / adultes.

• Médiathèque de La Haye-Pesnel – Réservations au 02 33 51 07 75 ou mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr.

Samedi 27 novembre – Médiathèque de Bréhal.

Visite guidée de New Cherbourg.

Rencontre dédicaces avec Romuald Reutimann, co-auteur de « New Cherbourg Stories ».

Romuald Reutimann, co-auteur avec Pierre Gabus de « New Cherbourg stories », vous propose une déambulation à travers les rues de New Cherbourg, une ville de sa création.

New Cherbourg, c’est un Cherbourg-en-Cotentin imaginaire, la ville d’aujourd’hui redessinée par l’auteur selon les codes et l’esthétique des polars américains des années 30… avec une bonne dose d’humour et de fantastique.

Voir aussi l’exposition « New Cherbourg stories », à la médiathèque de Bréhal pendant toute la durée du Rendez-vous.

• Visite guidée de l’exposition >15 h – Ados / Adultes.

• Rencontre-dédicace, en partenariat avec la librairie L’Encre bleue > 16 h 30 – Ados / Adultes.

TOUT AU LONG DU RENDEZ-VOUS, LES EXPOS !

En lien avec les animations du Rendez-vous, huit expositions sont proposées, accessibles au public aux horaires habituels d’ouverture des médiathèques. L’entrée est libre et gratuite.

Du 4 au 27 novembre – Médiathèque de Granville.

« Variété ».

David Snug.

« Ne vous abîmez plus les oreilles à écouter les grands artistes de la variété française : David Snug s’en est occupé pour vous – fautes d’orthographe, mauvaise foi et digressions surréalistes comprises. Un panorama aussi partiel que subjectif de la chanson française : Michel Sardou, Carla Bruni, Daniel Balavoine, Sylvie Vartan, Serge Gainsbourg… vous saurez enfin ce qu’il convient de penser de tous les artistes de référence de Michel Drucker ».

Du 8 au 30 novembre – Médiathèque de Bréhal.

« New Cherbourg Stories ».

Romuald Reutimann et Pierre Gabus.

« New Cherbourg Stories » est une série de bande dessinée créée par deux auteurs cherbourgeois : Pierre Gabus, scénariste, et Romuald Reutimann, dessinateur. L’histoire, à mi-chemin entre le polar et le fantastique, met en scène la ville de Cherbourg. Un Cherbourg imaginaire, revisité à la façon d’une métropole américaine des années 1930, rebaptisé “New Cherbourg” et pourtant truffé de clins d’œil et de références au « vrai » Cherbourg.

Du 13 au 27 novembre – Médiathèque intercommunale Emile-Vivier La Haye-Pesnel.

« Ipak yoli, route de Soi(e) » Mandragore.

23 000 km, 6 mois de voyage entre Bretagne et Ouzbékistan, en fourgon avec une harpe celtique, et du matériel d’enregistrement, à la rencontre des Hongrois, Bulgares, Turcs, Kurdes, Iraniens, Turkmènes, Ouzbeks, à la découverte de leurs fantastiques traditions musicales. C’est ce que vous proposent Mandragore, sa harpe et son compagnon Goum, au travers des pages de la BD « Ipak yoli » et des collectages musicaux qu’ils ont faits. Une odyssée orientale passionnante.

Du 12 au 27 novembre – Médiathèque de Donville-les-Bains.

« Grosse bêtise, mode d’emploi ».

Grâce à cette exposition interactive, les plus jeunes apprendront les techniques de la bande dessinée. Avec Suzie, l’héroïne de « Petite souris, grosse bêtise », une petite fille comme les autres mais dont les dents n’ont pas commencé à tomber, les enfants jouent, dessinent, manipulent, en apprenant les bases de la création d’une BD grâce à des images aimantées, des zones à colorier et d’autres jeux dessinés.

Du 10 au 30 novembre – Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer.

« Les filles de la BD ».

Soledad Bravi, Mademoiselle Caroline, Céline Charlès, Marine Spaak… Vous avez peut-être vu passer leurs noms à l’occasion d’un partage Facebook ou d’une story Instagram : ces jeunes femmes s’emparent de sujets du quotidien ou de société pour les traiter en dessins sur un mode humoristique et les partager sur leurs blogs.

Venez découvrir le laboratoire de 10 blogueuses qui ont transformé leurs publications sur la toile en albums de bandes dessinées à part entière… pour notre plus grand plaisir !

Côté jeunesse, la médiathèque vous invite aussi, jeunes et moins jeunes, à découvrir ou redécouvrir les héroïnes de BD de votre / notre enfance : Mafalda, Lou, Marie-Lune…

Du 5 novembre au 3 décembre – Centre social Agora et Pôle famille de Granville.

« Et si on changeait d’angle » / « Derrière les chiffres ».

Le Pôle famille et le centre social Agora accueillent deux expositions de Fanny Vella, autrice et illustratrice. « Derrière les chiffres » nous rappelle que, derrière les victimes des violences intrafamiliales, il y a des noms et des histoires de femmes.

« Et si on changeait d’angle » nous invite, avec humour et légèreté, à questionner la parentalité en inversant les rôles : qui n’a jamais demandé à son enfant de finir son assiette alors que nous-mêmes, adultes, ne le faisons pas toujours ?

Du 5 novembre au 3 décembre – Animathèque Granville.

« Création d’une BD ».

Scénariste, réalisateur, auteur et illustrateur, Moloch nous montre toutes les étapes de la création d’une bande dessinée en nous révélant ses carnets, esquisses, croquis et dessins préparatoires !

