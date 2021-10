Le Rendez-vous du réseau de médiathèques GTM Donville-les-Bains, 6 novembre 2021, Donville-les-Bains.

Médiathèque municipale 2 rue de la Passardière Donville-les-Bains

2021-11-06 – 2021-11-28

Donville-les-Bains Manche Donville-les-Bains

“Hors cases”, une 4e édition entièrement consacrée à la bande dessinée !

Une vingtaine de rendez-vous. Stages d’initiation à la BD, projection de film documentaire, atelier de création, théâtre, tournoi d’illustrateurs, rencontre-dédicaces, spectacle, concert et expositions offriront au public une diversité d’angles de vue sur la bande dessinée, ses auteurs et ses pratiques.

Les médiathèques du réseau se sont attachées à explorer l’univers de la BD dans la variété de ses techniques et de ses thématiques, et à proposer des rencontres avec d’autres genres ou formes d’expression artistique : le cinéma, la musique, le jeu, l’histoire, le récit de voyage, le théâtre de marionnettes… le tout dans l’ensemble des médiathèques du réseau, sur tout le territoire de Granville Terre & Mer.

Samedi 20 novembre – Médiathèque de Donville-les-Bains.

Atelier « Crée ton personnage de BD ».

Avec Sophie Hérout, illustratrice et dessinatrice jeunesse.

Venez imaginer et surtout dessiner votre personnage de BD idéal : avec Sophie Hérout, vous apprendrez les techniques du dessin et l’art de la bande dessinée ! Voir aussi l’exposition « Grosse bêtise, mode d’emploi », à la médiathèque de Donville-les-Bains pendant toute la durée du Rendez-vous.

• Samedi 20 novembre à 14 h 30.

• De 8 à 12 ans.

• Médiathèque de Donville-les-Bains – Réservations au 02 33 51 79 31 ou mediatheque@donville.fr.

TOUT AU LONG DU RENDEZ-VOUS, LES EXPOS !

En lien avec les animations du Rendez-vous, huit expositions sont proposées, accessibles au public aux horaires habituels d’ouverture des médiathèques. L’entrée est libre et gratuite.

Du 12 au 27 novembre – Médiathèque de Donville-les-Bains.

« Grosse bêtise, mode d’emploi ».

Grâce à cette exposition interactive, les plus jeunes apprendront les techniques de la bande dessinée. Avec Suzie, l’héroïne de « Petite souris, grosse bêtise », une petite fille comme les autres mais dont les dents n’ont pas commencé à tomber, les enfants jouent, dessinent, manipulent, en apprenant les bases de la création d’une BD grâce à des images aimantées, des zones à colorier et d’autres jeux dessinés.

Médiathèque municipale 2 rue de la Passardière Donville-les-Bains

