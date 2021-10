Le Rendez-vous du réseau de médiathèques GTM Cérences, 17 novembre 2021, Cérences.

Le Rendez-vous du réseau de médiathèques GTM Cérences

“Hors cases”, une 4e édition entièrement consacrée à la bande dessinée !

Une vingtaine de rendez-vous. Stages d’initiation à la BD, projection de film documentaire, atelier de création, théâtre, tournoi d’illustrateurs, rencontre-dédicaces, spectacle, concert et expositions offriront au public une diversité d’angles de vue sur la bande dessinée, ses auteurs et ses pratiques.

Les médiathèques du réseau se sont attachées à explorer l’univers de la BD dans la variété de ses techniques et de ses thématiques, et à proposer des rencontres avec d’autres genres ou formes d’expression artistique : le cinéma, la musique, le jeu, l’histoire, le récit de voyage, le théâtre de marionnettes… le tout dans l’ensemble des médiathèques du réseau, sur tout le territoire de Granville Terre & Mer.

Programme détaillé :

Mercredi 17 novembre – Médiathèque de Cérences.

« Le Grand méchant Renard » par la Cie Jeux de Vilains.

Solo de théâtre et marionnettes .

Adapté de la BD de Benjamin Renner – Éditions Delcourt, 2015.

C’est l’histoire d’un renard qui n’est ni grand ni méchant, mais qui voudrait pourtant l’être. Affamé, raillé par les poules et autres animaux de la ferme, le renard va développer, sur les conseils du loup, une nouvelle stratégie : voler des œufs, attendre leur éclosion, élever les poussins, les effrayer,

et faire un vrai festin ! Un plan sans faille, ou presque…

C’était sans compter sur la fâcheuse tendance des poussins à considérer ce chétif renard comme leur maman…

• Mercredi 17 novembre à 17 h.

• Tout public, à partir de 4 ans.

• Médiathèque de Cérences – Réservations au 02 33 51 66 03 ou mediatheque.cerences@orange.fr.

