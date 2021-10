Le Rendez-vous du réseau de médiathèques GTM Bréhal, 6 novembre 2021, Bréhal.

Le Rendez-vous du réseau de médiathèques GTM Médiathèque Marcel Launay 2 rue Briselance Bréhal

2021-11-06 – 2021-11-28 Médiathèque Marcel Launay 2 rue Briselance

Bréhal Manche Bréhal

“Hors cases”, une 4e édition entièrement consacrée à la bande dessinée !

Une vingtaine de rendez-vous. Stages d’initiation à la BD, projection de film documentaire, atelier de création, théâtre, tournoi d’illustrateurs, rencontre-dédicaces, spectacle, concert et expositions offriront au public une diversité d’angles de vue sur la bande dessinée, ses auteurs et ses pratiques.

Les médiathèques du réseau se sont attachées à explorer l’univers de la BD dans la variété de ses techniques et de ses thématiques, et à proposer des rencontres avec d’autres genres ou formes d’expression artistique : le cinéma, la musique, le jeu, l’histoire, le récit de voyage, le théâtre de marionnettes… le tout dans l’ensemble des médiathèques du réseau, sur tout le territoire de Granville Terre & Mer.

Samedi 27 novembre – Médiathèque de Bréhal.

Visite guidée de New Cherbourg.

Rencontre dédicaces avec Romuald Reutimann, co-auteur de « New Cherbourg Stories ».

Romuald Reutimann, co-auteur avec Pierre Gabus de « New Cherbourg stories », vous propose une déambulation à travers les rues de New Cherbourg, une ville de sa création.

New Cherbourg, c’est un Cherbourg-en-Cotentin imaginaire, la ville d’aujourd’hui redessinée par l’auteur selon les codes et l’esthétique des polars américains des années 30… avec une bonne dose d’humour et de fantastique.

Voir aussi l’exposition « New Cherbourg stories », à la médiathèque de Bréhal pendant toute la durée du Rendez-vous.

• Visite guidée de l’exposition > 15 h – Ados / Adultes.

• Rencontre-dédicace, en partenariat avec la librairie L’Encre bleue > 16 h 30 – Ados / Adultes.

TOUT AU LONG DU RENDEZ-VOUS, LES EXPOS !

En lien avec les animations du Rendez-vous, huit expositions sont proposées, accessibles au public aux horaires habituels d’ouverture des médiathèques. L’entrée est libre et gratuite.

Du 8 au 30 novembre – Médiathèque de Bréhal.

« New Cherbourg Stories ».

Romuald Reutimann et Pierre Gabus.

« New Cherbourg Stories » est une série de bande dessinée créée par deux auteurs cherbourgeois : Pierre Gabus, scénariste, et Romuald Reutimann, dessinateur. L’histoire, à mi-chemin entre le polar et le fantastique, met en scène la ville de Cherbourg. Un Cherbourg imaginaire, revisité à la façon d’une métropole américaine des années 1930, rebaptisé “New Cherbourg” et pourtant truffé de clins d’œil et de références au « vrai » Cherbourg.

“Hors cases”, une 4e édition entièrement consacrée à la bande dessinée !

Une vingtaine de rendez-vous. Stages d’initiation à la BD, projection de film documentaire, atelier de création, théâtre, tournoi d’illustrateurs, rencontre-dédicaces,…

“Hors cases”, une 4e édition entièrement consacrée à la bande dessinée !

Une vingtaine de rendez-vous. Stages d’initiation à la BD, projection de film documentaire, atelier de création, théâtre, tournoi d’illustrateurs, rencontre-dédicaces, spectacle, concert et expositions offriront au public une diversité d’angles de vue sur la bande dessinée, ses auteurs et ses pratiques.

Les médiathèques du réseau se sont attachées à explorer l’univers de la BD dans la variété de ses techniques et de ses thématiques, et à proposer des rencontres avec d’autres genres ou formes d’expression artistique : le cinéma, la musique, le jeu, l’histoire, le récit de voyage, le théâtre de marionnettes… le tout dans l’ensemble des médiathèques du réseau, sur tout le territoire de Granville Terre & Mer.

Samedi 27 novembre – Médiathèque de Bréhal.

Visite guidée de New Cherbourg.

Rencontre dédicaces avec Romuald Reutimann, co-auteur de « New Cherbourg Stories ».

Romuald Reutimann, co-auteur avec Pierre Gabus de « New Cherbourg stories », vous propose une déambulation à travers les rues de New Cherbourg, une ville de sa création.

New Cherbourg, c’est un Cherbourg-en-Cotentin imaginaire, la ville d’aujourd’hui redessinée par l’auteur selon les codes et l’esthétique des polars américains des années 30… avec une bonne dose d’humour et de fantastique.

Voir aussi l’exposition « New Cherbourg stories », à la médiathèque de Bréhal pendant toute la durée du Rendez-vous.

• Visite guidée de l’exposition > 15 h – Ados / Adultes.

• Rencontre-dédicace, en partenariat avec la librairie L’Encre bleue > 16 h 30 – Ados / Adultes.

TOUT AU LONG DU RENDEZ-VOUS, LES EXPOS !

En lien avec les animations du Rendez-vous, huit expositions sont proposées, accessibles au public aux horaires habituels d’ouverture des médiathèques. L’entrée est libre et gratuite.

Du 8 au 30 novembre – Médiathèque de Bréhal.

« New Cherbourg Stories ».

Romuald Reutimann et Pierre Gabus.

« New Cherbourg Stories » est une série de bande dessinée créée par deux auteurs cherbourgeois : Pierre Gabus, scénariste, et Romuald Reutimann, dessinateur. L’histoire, à mi-chemin entre le polar et le fantastique, met en scène la ville de Cherbourg. Un Cherbourg imaginaire, revisité à la façon d’une métropole américaine des années 1930, rebaptisé “New Cherbourg” et pourtant truffé de clins d’œil et de références au « vrai » Cherbourg.

Médiathèque Marcel Launay 2 rue Briselance Bréhal

dernière mise à jour : 2021-10-26 par