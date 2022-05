Le rendez-vous du jardinier Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème Catégories d’évènement: île de France

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 23 juin 2022

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 16 juin 2022

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 09 juin 2022

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 02 juin 2022

de 14h00 à 15h30

. gratuit Inscription obligatoire pour participer

Jardinage de saison au potager pédagogique de Bercy à travers une découverte des travaux de saisons avec le jardinier. Entretien du potager de Bercy, découverte des outils et techniques de jardinage inscription obligatoire pour participer aux ateliers pratiques en cliquant sur les liens ci-dessous : Le jeudi 2 juin : https://forms.gle/pcrWyYpKGT2jZW576 Le jeudi 9 juin :https://forms.gle/biCseZdkBsWSdK8A6 Le jeudi 16 juin : https://forms.gle/Z5rzz5s8JNLguGBp9 Le jeudi 23 juin :·https://forms.gle/vSHAqJzpaSqsnjdr5 Le jeudi 30 juin :https://forms.gle/j2ed8V9iddWdk5LR9 Merci de venir avec une tenue de jardinage, adaptée et des gants. En cas de météo pluvieuse l'atelier se déroulera à l'abri, merci et bon jardinage ! Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème

©maison du jardinage

