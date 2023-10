Cet évènement est passé Le rendez-vous du jardinier Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adultes. gratuit sous condition Inscription en ligne uniquement Jardinage de saison au potager pédagogique de Bercy à travers une découverte des travaux de saisons avec l’équipe de jardinier.ère.s de la Maison du Jardinage. Cette séance de jardinage continue cet automne de 14h00 à 15h30. Pour participer à l’atelier : » le rendez-vous du jardinier « inscrivez-vous en ligne directement en cliquant sur les dates choisies. – le jeudi 5 octobre 2023 : Inscrivez- ici – le jeudi 12 octobre 2023 : Inscrivez- ici – le jeudi 19 octobre 2023 : Inscrivez- ici – le jeudi 26 octobre 2023 : Inscrivez- ici Merci de prévoir pour cet atelier, une tenue de jardinage adaptée à la météo. Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul-Belmondo 75012 Paris Contact : +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature

Maison du Jardinage-Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul-Belmondo Ville Paris

