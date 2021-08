Paris Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain île de France, Paris Le rendez-vous du jardinier Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le rendez-vous du jardinier Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain, 2 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 2 septembre 2021

de 14h à 15h30

Le jeudi 9 septembre 2021

de 14h à 15h30

Le jeudi 16 septembre 2021

de 14h à 15h30

Le jeudi 23 septembre 2021

de 14h à 15h30

Le jeudi 30 septembre 2021

de 14h à 15h30

gratuit

Jardinage de saison au Potager En septembre, pour la rentrée les horaires de cet atelier changent : Tous les jeudis de 14hOO à 15h30 Atelier pratique de Jardinage : Apprenez les bons gestes techniques de jardinage, sous l’œil avisé d’un professionnel. Travaux de saison au potager ( désherbage, taille, plantation, semis, arrosage…) Merci de prévoir des gants et une tenue de jardinage adaptée à la météo. En cas de météo pluvieuse :

L’atelier se déroulera à l’abri , merci deprésenter à l’entrée de la Maison du Jardinage un Pass sanitaire valide*

* Pass sanitaire valide : soit unjustificatif du schéma vaccinal complet et du délai nécessaire aprèsl’injection finale, soit la preuve d’un test négatif de moins de 48h, soitlerésultat d’un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de laCovid-19,datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Les places sont limitées : les inscriptions [en ligne ] sont obligatoires pour participer à nos ateliers.

En cas d’annulation de votre inscription en ligne , merci de bien vouloir informer, la Maison du Jardinage au 01 53 46 19 19 par mail à l’adresse suivante : main.verte@paris.fr Pour vous inscrire, merci de cliquer (ci-dessous) sur la date et le lien souhaité.

Rendez-vous du jardinier : jeudi 2 septembre 2021 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7s2AlI8ZTbN0vag03Q9by7sDDE89x3ttrgOOYVfB8bnrC4Q/viewform?usp=sf_link Rendez-vous du jardinier : jeudi 9 septembre 2021 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6IE4onCZE09ceUKeK4OG6GwCR0wnCpu1GSw5fcn4lQ-VPvw/viewform?usp=sf_link Rendez-vous du jardinier : jeudi 16 septembre 2021 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm_v7nT2Ya8lAkg0msFi3QxjjwZvGjtfReadN4EBy1MWWG2Q/viewform?usp=sf_link Rendez-vous du jardinier : jeudi 23 septembre 2021 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpT816WRwjZfL2kxA2TBm5Sn6-f1o64SUmYyDIcpMAvCgJWg/viewform?usp=sf_link Rendez-vous du jardinier : jeudi 30 septembre 2021 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWp6ONbOQqA7qEse27I3LX2XvLYIMcC6xSEaRD8MGq8UnjfQ/viewform?usp=sf_link Animations -> Atelier / Cours Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy Paris 75012

14 : Cour Saint-Émilion (326m) 6, 14 : Bercy (489m)

Contact :Pôle ressource Jardinage Urbain / Maison du Jardinage 01 53 46 19 19 https://www.instagram.com/vegetalisonsparis https://www.facebook.com/vegetalisonsparis/ https://twitter.com/vegetalisons Animations -> Atelier / Cours Paris nature

Date complète :

2021-09-02T14:00:00+02:00_2021-09-02T15:30:00+02:00;2021-09-09T14:00:00+02:00_2021-09-09T15:30:00+02:00;2021-09-16T14:00:00+02:00_2021-09-16T15:30:00+02:00;2021-09-23T14:00:00+02:00_2021-09-23T15:30:00+02:00;2021-09-30T14:00:00+02:00_2021-09-30T15:30:00+02:00

Enora-Ferme de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Adresse 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy Ville Paris lieuville Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Paris