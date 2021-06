Paris Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Le rendez-vous du jardinier Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le rendez-vous du jardinier Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 9h30 à 11h

Le jeudi 8 juillet 2021

de 9h30 à 11h

Le jeudi 15 juillet 2021

de 9h30 à 11h

Le jeudi 22 juillet 2021

de 9h30 à 11h

Le jeudi 29 juillet 2021

de 9h30 à 11h

gratuit

Jardinage de saison au Potager Tous les jeudis de juillet 9h30 à 11h00 Atelier pratique de Jardinage : Apprenez les bons gestes techniques de jardinage, sous l’œil avisé d’un professionnel. Travaux de saison au potager ( désherbage, taille, plantation, semis, arrosage…) Merci de prévoir des gants et une tenue de jardinage adaptée à la météo. Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.

Nombre limité de places : inscriptions [en ligne ] obligatoires,

cliquez sur le lien pour vous inscrire à l’atelier pratique » le rendez-vous du jardinier « :

« Le rendez-vous du jardinier » JEUDI 1 juillet https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy7dnGR-oHhDSWKgqmopXpgV-Q2Qqii-tVggimCHv47I4y8w/viewform?usp=sf_link

« Le rendez-vous du jardinier » JEUDI 8 juillet https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3nG6atwzy_gzI-aDmCZ5en2iZYFpRz5xHtaEGaqercJE9LA/viewform?usp=sf_link



« Le rendez-vous du jardinier » JEUDI 15 juillet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7zF2KkxI3-o3u4gm5FM3R6NFeDTcbHRcK2SRQdsUBau1otg/viewform?usp=sf_link « Le rendez-vous du jardinier » JEUDI 22 juillet https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwCByrIQu0TlYU4lYGXSKaEL1MlxvQjXk6RFgeE6FVpKTEAQ/viewform?usp=sf_link « Le rendez-vous du jardinier » JEUDI 29 juillet https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq-k7tX0gA6ttfnOCu8h_GXnuNMU-6OBHBC_mzhMXPEDtRdA/viewform?usp=sf_link En cas d’annulation de votre inscription en ligne , merci de bien vouloir informer, la Maison du Jardinage au 01 53 46 19 19 par mail à l’adresse suivante : main.verte@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy Paris 75012

14 : Cour Saint-Émilion (326m) 6, 14 : Bercy (489m)

Contact :Pôle ressource Jardinage Urbain / Maison du Jardinage 01 53 46 19 19 https://www.instagram.com/vegetalisonsparis https://www.facebook.com/vegetalisonsparis/ https://twitter.com/vegetalisons Animations -> Atelier / Cours Paris nature

Date complète :

2021-07-01T09:30:00+02:00_2021-07-01T11:00:00+02:00;2021-07-08T09:30:00+02:00_2021-07-08T11:00:00+02:00;2021-07-15T09:30:00+02:00_2021-07-15T11:00:00+02:00;2021-07-22T09:30:00+02:00_2021-07-22T11:00:00+02:00;2021-07-29T09:30:00+02:00_2021-07-29T11:00:00+02:00

Main Verte

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Adresse 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy Ville Paris lieuville Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Paris