.Public adultes. gratuit sous condition Inscription en ligne obligatoire Jardinage de saison au potager pédagogique de Bercy à travers une découverte des travaux de saisons, avec le jardinier. Pour participer à ces ateliers pratiques de jardinage du jeudi de 14h à 16h30. Inscrivez vous directement en cliquant sur les liens ci-dessous, pour les dates souhaitées : le jeudi 4 mai 2023 : inscription ici le jeudi 11 mai 2023 : inscription ici le jeudi 18 mai 2023 : Férié [ pas d’atelier] le jeudi 25 mai 2023 : inscription ici Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème Contact : 0153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature

©maison du jardinage Parc de Bercy

