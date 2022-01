Le Rendez-vous du jardinier Maison du Jardinage Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 24 février 2022

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 17 février 2022

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 10 février 2022

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 03 février 2022

de 14h00 à 15h30

gratuit sous condition

Jardinage de saison au potager pédagogique de Bercy à travers une découverte des travaux de saisons, avec le jardinier Entretien du potager, découverte des outils et techniques de jardinage. Inscription obligatoire pour participer aux ateliers pratiques en cliquant sur les liens ci-dessous : -Le jeudi 3 février : https://forms.gle/hygpxQ2w1ZpJvVm8A· -Le jeudi 10 février : https://forms.gle/QiujwibmRKuL9fu57· -Le jeudi 17 février : https://forms.gle/U5GD6B82NQT6peZd8· -Le jeudi 24 février : https://forms.gle/KgsQStrZDB2Ao2fD7 Merci de venir avec une tenue de jardinage adaptée et des gants. En cas de météo pluvieuse : l’atelier se déroulera à l’abri, merci de présenter à l’entrée de la Maison du Jardinage un pass sanitaire valide selon l’évolution des consignes du gouvernement. Maison du Jardinage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy Paris 75012 Contact : 01 53 46 19 19 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature/ https://twitter.com/parisnature Atelier;Nature

