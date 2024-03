Le Rendez-vous du courtage Palais des Congrès Marseille, mardi 19 mars 2024.

Le Rendez-vous du courtage Palais des Congrès Marseille Bouches-du-Rhône

Après le succès remporté par la 9e édition, les Rendez-Vous du Courtage ouvriront de nouveau leurs portes le mardi 19 mars 2024 au Palais des Congrès à Marseille Chanot.Professionnels

Créés par Infopro Digital, organisateur des Journées du Courtage et éditeur du titre de presse L’Argus de l’assurance, les Rendez-vous du Courtage réunissent en une journée des courtiers et intermédiaires de la distribution d’assurance et leurs fournisseurs de produits d’assurance (compagnies d’assurance, mutuelles, courtiers grossistes, groupes de protection sociale…). .

Début : 2024-03-19

fin : 2024-03-19

Palais des Congrès 2 bd Rabatau

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

