Le rendez-vous du Château de Piote
Château de Piote, 11 mars 2023, Val de Virvée

2023-03-11 – 2023-03-12

EUR 5 Salon des vins en amphores avec démonstration de labour à cheval :

Pendant un week-end venez découvrir une méthode de vinification originale.

Les 11 et 12 mars, venez rencontrer des vignerons des quatre coins de France et d’Europe pour déguster les vins et comprendre avec eux l’influence de ces contenants.

En parallèle, le samedi après-midi, une démonstration de traction animale aura lieu sous forme de concours de décavaillonnage entre plusieurs équipes. L’occasion pour tous de voir gratuitement le travail de la terre sans désherbant.

Une restauration sur place ainsi qu’un marché gourmand de produits locaux sont également mis en place.

Horaires : Samedi 11 mars de 10h à 23h et dimanche 12 mars de 10h à 17h.

+33 5 57 43 96 10 Château de Piote

