Avis aux amateurs ou curieux des vins du sud-ouest. Le samedi 11 septembre 2021 8 chais ouvrent gratuitement leurs portes pour faire découvrir les spécificités du terroir de l’appellation Irouléguy. Visites, découvertes et dégustations permettront aux visiteurs de découvrir les secrets de l’un des vignobles français les plus confidentiel. Pour cette édition des portes ouvertes d’Irouléguy, 7 domaines indépendants ainsi que la Cave coopérative ouvrent gratuitement leurs portes aux amateurs de vin, néophytes ou confirmés. Les domaines Etxondoa, Ameztia, Bordatto, Bordaxuria, Espila, Gutizia, Xubialdea et la cave d’Irouléguy organisent toute la journée, entre 10 :00 et 18 :00, des activités qui permettent à chacun, petits et grands, de découvrir l’appellation Irouléguy. Animations d’éveils des sens, visites guidées, dégustations, restauration, conférences, expositions de peintures et concerts sont organisés à cette occasion. Chacun pourra donc trouver son bonheur au milieu du vignoble basque. « Le vignoble d’Irouléguy est en pleine évolution, avec de nouveaux producteurs, de nouvelles idées, et de beaux projets à venir. Cet évènement organisé le 11 septembre prochain est une manière de découvrir ou de redécouvrir ce vignoble. » Sébastien Clauzel, président du syndicat des vins d’Irouléguy. Santé ! – Osasuna ! ### **Pourquoi on y va ?** • Pour (re)découvrir les vins de l’appellation Irouléguy • Pour déguster les vins typiques de la région, découvrir les mets et rencontrer les vignerons • Pour partager un moment de convivialité basque, caractéristique du Sud-Ouest

