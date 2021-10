LE RENDEZ-VOUS DES VINS BIO DE L’AUDE Saint-Hilaire, 13 novembre 2021, Saint-Hilaire.

LE RENDEZ-VOUS DES VINS BIO DE L’AUDE 2021-11-13 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-13 18:00:00 18:00:00

Saint-Hilaire Aude Saint-Hilaire

EUR 5

8ème Rendez-vous des Vins bio de l’Aude, dans l’enceinte de l’Abbaye de Saint hilaire, berceaux du plus vieux brut au monde.

Lors de ce week-end, les visiteurs auront donc la possibilité de déguster et faire leurs achats parmi 60 vins regroupant différentes AOP (Limoux, Corbières, Minervois…) et IGP (Haute-Vallée de l’Aude, Pays d’Oc…). Cette année, un vigneron de Haute Garonne (Villaudric) est également invité. Le visiteur sera accueilli à l’entrée avec un livret des vins exposés et un verre sérigraphié, lui permettant de déguster à sa guise. Les vignerons seront présents et pourront répondre aux questions autour des tables de dégustation, dans un esprit particulièrement convivial.

Ateliers, expositions, dégustations avec accords mets et vins, balade vigneronne, chasse aux trésors pour les enfants mais aussi de la restauration BIO sur place vous serons proposé sur les deux jours.

L’entrée (5€/pers) permet d’avoir accès aux dégustations des vins avec un verre sérigraphié et à l’ensemble des animations.

rdvdesvinsbio@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-10-19 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin