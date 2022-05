Le Rendez vous des Primeurs au Château de Rayne Vigneau Bommes, 28 mai 2022, Bommes.

Le Rendez vous des Primeurs au Château de Rayne Vigneau Bommes

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-29 18:00:00

Bommes Gironde Bommes

L’équipe du Château de Rayne Vigneau est heureuse de vous ouvrir leurs portes lors du Rendez-vous des Primeurs. Profitez-en pour découvrir gratuitement le domaine et découvrir l’assemblage officiel du Château de Rayne Vigneau 2021. Tel un maitre de chai, vous dégusterez le millésime 2021 directement à la barrique, le tout entouré de magnifiques œuvres d’art récemment installées dans le chai et les espaces d’accueil. Vous pourrez également déguster la cuvée anniversaire 2011. Jeu concours, offres primeurs et offres spéciales en boutique.

+33 5 56 76 64 05

Château de Rayne Vigneau

Bommes

dernière mise à jour : 2022-05-14 par OT Sauternes Graves Landes Girondines