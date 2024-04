Le rendez-vous des jardiniers Longère de la Bégraisière Saint-Herblain, mercredi 12 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-12 15:00 – 18:00

Gratuit : oui

Besoin d’un conseil pour jardiner sur votre balcon, l’espace public, le rebord de votre fenêtre, dans un jardin ? Pour en savoir plus sur le jardinage, les jardins collectifs à Saint-Herblain, les lieux de libre-cueillette, les associations qui jardinent, les ressources disponibles sur le territoire ou sur internet, venez-vous renseigner lors de ce rendez-vous mensuel. Ce sera également l’occasion de découvrir le jardin pédagogique qui entoure la Longère, avec ses fruitiers et petits fruits, son potager pédagogique en pleine terre et en carrés surélevés, son jardin fleuri. La Longère de la Bégraisière : tout un programme à découvrir !La Longère est un espace d’information et d’animation en faveur du cadre de vie, du lien social et de la transition écologique. Tout au long de l’année, des temps de rencontre, d’échanges, des ateliers pratiques autour de la nature et de l’environnement sont organisés. Programme des animations de la Longère de la Bégraisière

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87