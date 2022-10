Le rendez-vous des jardiniers Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le rendez-vous des jardiniers Longère de la Bégraisière, 19 octobre 2022, Saint-Herblain. 2022-10-19

Horaire : 15:00 18:00

Gratuit : oui Besoin d’un conseil pour jardiner dans un jardin, sur votre balcon, sur l’espace public, sur le rebord de votre fenêtre ? Participez à ce nouveau rendez-vous mensuel pour en savoir plus sur le jardinage, les espaces de jardins collectifs à Saint-Herblain, les lieux de libre-cueillette, les associations qui jardinent, les ressources disponibles sur le territoire ou sur Internet…. Ce sera également l’occasion de découvrir le jardin pédagogique qui entoure la Longère, avec ses fruitiers et petits fruits, son potager pédagogique en pleine terre et en carrés surélevés, son jardin fleuri, sa mare. Accès libre. Programme de la Longère de la Bégraisière Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/evenements/la-longere/

