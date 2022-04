Le rendez-vous des histoires pour les grandes oreilles (à partir de 3 ans) Landivisiau Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

Le rendez-vous des histoires pour les grandes oreilles (à partir de 3 ans)
Médiathèque Xavier Grall 14 Rue du Général de Gaulle Landivisiau
2022-05-11

Landivisiau Finistère Landivisiau Il était une fois, deux fois, trois fois… raconte-tapis et kamishibaï sur le thème des ogres.

Sur réservation, inscriptions ouvertes à partir du 26 avril 2022. bm@ville-landivisiau.fr +33 2 98 68 39 37 Il était une fois, deux fois, trois fois… raconte-tapis et kamishibaï sur le thème des ogres.

