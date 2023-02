Le rendez-vous des histoires Les Enfants de Dialogues Brest OT BREST METROPOLE Brest Catégories d’Évènement: Brest

Le rendez-vous des histoires Les Enfants de Dialogues, 25 février 2023, Brest. 1 Place de la Liberté

2023-02-25 10:00:00 – 2023-02-25 11:00:00

2023-02-25 10:00:00 – 2023-02-25 11:00:00

Finistere Brest Finistère Les libraires des Enfants de Dialogues lisent des histoires à vos enfants. Dès 6 ans. Sur inscription. +33 2 98 43 56 56 Les Enfants de Dialogues 1 Place de la Liberté Brest

