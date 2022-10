LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES Arreau Arreau Catégories d’évènement: Arreau

Hautes-Pyrnes

LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES Arreau, 29 octobre 2022, Arreau. LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES

1 Rue Saint-Exupère ARREAU Médiathèque- Château des Nestes Arreau Hautes-Pyrnes Pyrénées 2 Vallées|CDT65 ARREAU 1 Rue Saint-Exupère

2022-10-29 10:30:00 10:30:00 – 2022-10-29 11:15:00 11:15:00

ARREAU 1 Rue Saint-Exupère

Arreau

Hautes-Pyrnes Arreau Escargot, araignées, limace… seront à l’honneur dans les lectures et les comptines ! Et en suivant, un petit atelier sera proposé pour les parents et les enfants !

On vous attend le 29 octobre à partir de 10h30 pour les 0-5 ans !

N’oubliez pas de vous inscrire ! mediatheque.arreau@gmail.com ARREAU 1 Rue Saint-Exupère Arreau

dernière mise à jour : 2022-10-19 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Arreau, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Arreau Médiathèque- Château des Nestes Adresse Arreau Hautes-Pyrnes Pyrénées 2 Vallées, CDT65 ARREAU 1 Rue Saint-Exupère Ville Arreau lieuville ARREAU 1 Rue Saint-Exupère Arreau Departement Hautes-Pyrnes

Arreau Médiathèque- Château des Nestes Arreau Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arreau/

LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES Arreau 2022-10-29 was last modified: by LE RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES Arreau Arreau Médiathèque- Château des Nestes 29 octobre 2022 1 Rue Saint-Exupère ARREAU Médiathèque- Château des Nestes Arreau Hautes-Pyrnes Pyrénées 2 Vallées|CDT65 Arreau Hautes-Pyrnes

Arreau Hautes-Pyrnes