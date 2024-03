LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLES Montaigut-sur-Save, dimanche 7 avril 2024.

LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLES Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Venez nombreux, pour passer un bon moment en famille, et prendre un bon bol d’air en plein cœur de la nature !

Nous vous donnons à nouveau rendez-vous à la Base de Loisirs de Bouconne, au programme

Promenade sur le sentier d’écologie autour de la base, à la découverte des arbres remarquables de la forêt, encadré par un « Animateur Nature ».

Nous vous conseillons de vous inscrire le plus rapidement possible, et de prévoir des vêtements appropriés à la promenade en forêt, et des chaussures de marche. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE

Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie

L’événement LE RENDEZ-VOUS DES FAMILLES Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2024-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE