Le Rendez-vous des ensembles orchestraux du Conservatoire Thouars, 6 mars 2022, Thouars.

Le Rendez-vous des ensembles orchestraux du Conservatoire Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars

2022-03-06 – 2022-03-06 Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo

Thouars Deux-Sèvres

EUR C’est le Trad’y Son qui aura l’honneur d’ouvrir le bal de ces retrouvailles. Cet ensemble du conservatoire pluri-instrumental (vents, accordéons diatoniques, guitare, piano et percussions) puise son répertoire dans celui des musiques traditionnelles d’ici ou d’ailleurs. Composé de musiciens amateurs adultes, il vous offrira un voyage musical festif aux influences et aux esthétiques variées. La vingtaine de musiciens du Com’Thouarmonie lui succèdera pour vous proposer un répertoire de musique de films et de musique Pop ainsi qu’un répertoire de musique du monde. Suivra le Com’Thouarjazz et son répertoire de standards de jazz et de musique binaire. La classe de percussion du conservatoire clôturera la soirée en vous jouant des morceaux travaillés pendant l’année. 80 musiciens de tous âges et de toutes familles d’instruments à découvrir dans une belle énergie collective !

Venez applaudir le Com’Thouarmonie, le Com’Thouarjazz, l’Orchestre à l’école Anatole France, le Trad’y Son et la classe de percussions du conservatoire qui partageront la scène pour une soirée haute en couleurs musicales (musiques traditionnelle, musique de films et musique pop, musique jazz…)

+33 5 49 66 17 65

Conservatoire Tyndo

