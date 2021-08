Le rendez-vous des enfants Abbaye des Prémontrés, 19 septembre 2021, Pont-à-Mousson.

Le rendez-vous des enfants

le dimanche 19 septembre à Abbaye des Prémontrés

### Le centre culturel de l’abbaye des Prémontrés propose des animations pour les enfants de 4 à12 ans. Poterie, peinture et jeux sont au programme. Le centre culturel de l’ancienne abbaye des Prémontrés accueille les enfants de 4 à 12 ans le dimanche 19 septembre afin d’explorer différents aspects liés à l’exposition « Les Émaux, l’or bleu de Longwy » par des activités manuelles et par le jeux. Guidés par des animatrices, les enfants pourront s’adonner à une ou plusieurs activités : la poterie pour découvrir le travail de la terre, la peinture pour s’amuser avec les couleurs et composées un décor, et des jeux personnalisés sur le thème de l’exposition. _(Les familles sont libres d’aller et venir aux ateliers pendant les heures d’ouverture. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)_

Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles

Le centre culturel de l’abbaye des Prémontrés propose des animations pour les enfants de 4 à12 ans. Poterie, peinture et jeux sont au programme.

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00