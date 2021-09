Mont-Dore Mont-Dore Mont-Dore, Puy-de-Dôme Le rendez-vous des Curistes Mont-Dore Mont-Dore Catégories d’évènement: Mont-Dore

Puy-de-Dôme

Le rendez-vous des Curistes Mont-Dore, 28 septembre 2021, Mont-Dore. Le rendez-vous des Curistes 2021-09-28 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-28 17:00:00 17:00:00 Salle des conférences Office de tourisme

Mont-Dore Puy-de-Dôme Retrouvez-vous autour d’un scrabble ou d’un jeu de carte. +33 4 73 65 21 96 dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Mont-Dore, Puy-de-Dôme Autres Lieu Mont-Dore Adresse Salle des conférences Office de tourisme Ville Mont-Dore lieuville 45.57233#2.80936