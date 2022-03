Le Rendez-vous des Brocanteurs, Créateurs et Artisans Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Venez chiner lors du Rendez-vous des Brocanteurs, Créateurs et Artisans (Professionnels et Particuliers).



Créons de cet événement un rendez-vous quotidien sur Châteaurenard.



Réservation conseillée. 100 exposants maximum.



