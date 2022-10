Le Rendez-vous des Brocanteurs, Créateurs et Artisans Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Châteaurenard

Le Rendez-vous des Brocanteurs, Créateurs et Artisans Châteaurenard, 9 novembre 2022, Châteaurenard. Le Rendez-vous des Brocanteurs, Créateurs et Artisans

2438 Chemin du Grand Quartier Parking du Stax Multi Club Châteaurenard Bouches-du-Rhne Parking du Stax Multi Club 2438 Chemin du Grand Quartier

2022-11-09 06:00:00 06:00:00 – 2022-12-31 16:00:00 16:00:00

Parking du Stax Multi Club 2438 Chemin du Grand Quartier

Châteaurenard

Bouches-du-Rhne Venez chiner lors du Rendez-vous des Brocanteurs, Créateurs et Artisans (Professionnels et Particuliers).



Créons de cet événement un rendez-vous quotidien sur Châteaurenard.



Réservation conseillée. 100 exposants maximum.



Petite buvette et restauration sur place. Le Rendez-vous des Brocanteurs, Créateurs et Artisans sur Châteaurenard. +33 6 23 28 26 29 Parking du Stax Multi Club 2438 Chemin du Grand Quartier Châteaurenard

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Châteaurenard Autres Lieu Châteaurenard Adresse Châteaurenard Bouches-du-Rhne Parking du Stax Multi Club 2438 Chemin du Grand Quartier Ville Châteaurenard lieuville Parking du Stax Multi Club 2438 Chemin du Grand Quartier Châteaurenard Departement Bouches-du-Rhne

Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard/

Le Rendez-vous des Brocanteurs, Créateurs et Artisans Châteaurenard 2022-11-09 was last modified: by Le Rendez-vous des Brocanteurs, Créateurs et Artisans Châteaurenard Châteaurenard 9 novembre 2022 2438 Chemin du Grand Quartier Parking du Stax Multi Club Châteaurenard Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Châteaurenard

Châteaurenard Bouches-du-Rhne