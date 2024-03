LE RENDEZ-VOUS DE L’HÊTRE EXPO INTÉRIEURE Salle du Conseil Municipal et salle René Deffain Préfailles, jeudi 1 août 2024.

LE RENDEZ-VOUS DE L’HÊTRE EXPO INTÉRIEURE Salle du Conseil Municipal et salle René Deffain Préfailles Loire-Atlantique

10ème édition du Rendez-vous de l’Hêtre, à la fois expositions de peintures, de sculptures et de photographies.

Expositions en intérieur INDOOR de peintures et sculptures dans la Grande Rue, salle René Deffain et salle du Conseil municipal.

Vernissage le vendredi 21 juillet à 18h dans le jardin de la mairie (sur invitation).

Venez rencontrer et échanger avec les artistes qui tiennent eux-mêmes les permanences dans ces 2 lieux d’exposition.

Dépasser le local, offrir des modes d’expression ou cohabitent différent supports, s’interroger les uns les autres sur nos propres volontés artistiques, c’est avant tout le souhait de la ville de Préfailles dans la coordination de cette exposition collective.

Vote du public pour désigner son artiste préféré dans chacune des catégories (bulletins et urne sont présents dans chacune des salles). 15 peintres et 9 sculpteurs/sculptrices seront sélectionnés et chaque artiste exposera 3 oeuvres.

Aucun thème imposé pour plus de liberté artistique !

En parallèle, une exposition photographique en extérieur OUTDOOR est installée le long du littoral du 4 juillet au 1er octobre de Port-aux-Goths à Préfailles jusqu’au port de la Gravette à La Plaine-sur-Mer.

Un grand merci au personnel communal, aux membres du Comité de pilotage et aux partenaires qui font vivre cette belle édition. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01

fin : 2024-08-01

Salle du Conseil Municipal et salle René Deffain Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@prefailles.fr

