Le rendez-vous de la Pentecôte « De cape et d’épée » Sully-sur-Loire, samedi 18 mai 2024.

Samedi

– par le château de Sully sur Loire

– par la Compagnie « Les Bretteurs de Saint-Jean »

De cape et d’épée dans la cour d’honneur du château …Venez admirer nos escrimeurs en costumes d’époque lors de combats et de démonstrations de maniement des armes. Spectacle et initiation au combat à l’épée sont au programme dans la cour d’honneur du château.5 EUR.

Chemin de la Salle Verte

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-19 17:30:00



