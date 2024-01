Le rendez-vous de la Pentecôte « De cape et d’épée » Cour d’honneur du château de Sully sur Loire Sully-sur-loire, samedi 18 mai 2024.

Le rendez-vous de la Pentecôte « De cape et d’épée » Le rendez-vous de la Pentecôte « De cape et d’épée » 18 et 19 mai Cour d’honneur du château de Sully sur Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T17:30:00+02:00

par le château de Sully sur Loire

par la Compagnie « Les Bretteurs de Saint-Jean »

De cape et d’épée dans la cour d’honneur du château …Venez admirer nos escrimeurs en costumes d’époque lors de combats et de démonstrations de maniement des armes. Spectacle et initiation au combat à l’épée sont au programme dans la cour d’honneur du château.

Cour d'honneur du château de Sully sur Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire

CHATEAU DE SULLY SUR LOIRE