Le Rendez-Vous Bien-Etre

Le Rendez-Vous Bien-Etre, 11 décembre 2022, . Le Rendez-Vous Bien-Etre



2022-12-11 11:00:00 – 2022-12-11 17:30:00 Lors de ce rendez-vous bien-être, vous pourrez profiter de massage crânien Kubo et massage Ayurvedique.

Sur réservation. Lors de ce rendez-vous bien-être, vous pourrez profiter de massage crânien Kubo et massage Ayurvedique.

Sur réservation. +33 6 63 66 30 39 La Grange de Larbaigt La Grange de Larbaigt dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville