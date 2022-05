LE rendez-vous annuel de la santé PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES HALL 1 Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’écosystème de la santé se retrouve à SANTEXPO ———————————————– La santé, pilier de l’État providence en Europe, s’est reconfigurée à la faveur de la pandémie de Covid-19. Confrontés à un choc sanitaire global appelant des réponses coordonnées par-delà les frontières nationales, les systèmes de santé des Etats membres ont renforcé leur expérience du travail en commun et se coordonnent pour protéger la santé des populations. Circulation des idées et des compétences, coopérations renforcées sur l’industrie, la recherche et l’innovation, politiques de prévention communes : l’Europe de la santé serait-elle devenue la nouvelle frontière de l’intégration européenne ? Labellisé dans le cadre de la PFUE22 (Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne), SANTEXPO réunira tous les acteurs de la santé autour d’une thématique fil rouge : « La santé, nouvelle frontière de l’Europe ? ». Du 17 au 19 mai 2022, la 56e édition de SANTEXPO intègre le hall 1, pour s’adapter au développement des quatre secteurs représentés par les 600 exposants et accueillir les 20 000 professionnels attendus. SANTEXPO PARIS EXPO – PORTE DE VERSAILLES HALL 1 Porte de Versailles, 75015 Paris Paris Paris

