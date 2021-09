Le Rendez-Vous Ancré – Brunch CBD experience River’s King, 26 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 26 septembre 2021

de 12h à 17h

payant

8 mois qu’ANCRÉ existe et qu’ensemble on bouscule le paysage média féminin. Et on voulait vous réunir, pour de VRAI, parce que se comprendre, s’accompagner ensemble ce n’est pas simplement des échanges sur les réseaux sociaux.

ANCRÉ avait envie de plus, on avait envie vous entendre nous raconter vos histoires, vos envies. Donc, chaque mois nous vous proposerons un rendez-vous et une expérience. Notre 1er Rendez-vous ANCRÉ aura lieu le dimanche 26/09 avec une immersion hors du commun.

Au programme :

Une croisière sur la seine

Un Brunch CBD totalement désigné par les Cerealistes, les trafiquants de céréales les plus chauds de la capitale.

Une ambiance chill vibes hip hop RnB, orchestré pas les talents d’aujourd’hui et de demain : So all x Peachee c x Hardavent

MENU BRUNCH

Côté salé : Poulet crunchy au CBD accompagné de sa salade fraîcheur OU Pancake version salé mousse d’avocat saumon mariné et oeuf Côté sucré : Pancake à la fraise ou à l’ananas, crème CBD, crumble Bol de céréales muutacookiz ou muesli (lait au choix) Jus, café et Thé

Cet événement est réservé aux personnes de plus de 18 ans.

River’s King 2 Quai Saint Bernard Paris 75005

5 : Quai de la Rapée (438m) 5, 10 : Gare d’Austerlitz (459m)



Contact :Make It Clap rsvp@micagency.com

illustration officielle