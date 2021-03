Marseille Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Le renard magique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le renard magique, 10 avril 2021-10 avril 2021, Marseille. Le renard magique 2021-04-10 16:30:00 16:30:00 – 2021-04-10 Théâtre l'Archange 36 Rue Negresko

Marseille Bouches-du-Rhône 8 10

Marseille Bouches-du-Rhône 8 10 Plongez dans un univers magique !



Takeshi rêvait de voir un jour la neige.



Mais chez lui, il ne neigeait jamais.



Jusqu’au jour où il rencontra un être magique au détour d’un chemin…



Conte et magie pour enfants de 6 mois à 3 ans. http://www.archangetheatre.com/spectacles-enfants/



Takeshi rêvait de voir un jour la neige.



Mais chez lui, il ne neigeait jamais.



Jusqu’au jour où il rencontra un être magique au détour d’un chemin…



Conte et magie pour enfants de 6 mois à 3 ans.

