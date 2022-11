Le renard magique

Le renard magique, 18 mars 2023, . Le renard magique



2023-03-18 16:30:00 16:30:00 – 2023-03-18 EUR 8 10 Takeshi rêvait de voir un jour la neige. Mais chez lui, il ne neigeait jamais. Jusqu’au jour où il rencontra un être magique au détour d’un chemin…



Avec Astier illusionniste

De 1 à 3 ans [durée 25 min] Plongez dans un univers magique ! dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville