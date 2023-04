Entre visite et contes : plongez dans la demeure estivale d’un artiste du début du XXe siècle Le Rénabec, la maison de Fernand Maillaud Guéret Catégories d’évènement: Creuse

Entre visite et contes : plongez dans la demeure estivale d’un artiste du début du XXe siècle Le Rénabec, la maison de Fernand Maillaud, 16 septembre 2023, Guéret. Entre visite et contes : plongez dans la demeure estivale d’un artiste du début du XXe siècle Samedi 16 septembre, 15h00 Le Rénabec, la maison de Fernand Maillaud Gratuit – participation libre du public. Réservation obligatoire. 25 personnes maximum. Venez découvrir la maison de l’artiste Fernand Maillaud et écouter les textes de deux de ses amis, interprétés par un conteur. Suivez les pas de Fernand Maillaud à l’occasion d’une visite commentée de cette maison-atelier. Assistez également à une narration du conteur Jean-Claude Bray qui fera vivre les textes des artistes Gabriel Nigond et Maurice Rollinat, amis de Fernand Maillaud. Le Rénabec, la maison de Fernand Maillaud Avenue du Poitou, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 52 14 29 http://www.gueret-tourisme.fr https://www.facebook.com/lesmontsde.gueret;https://twitter.com/montsdegueret;https://instagram.com/lesmontsdegueret [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 52 14 29 »}, {« type »: « email », « value »: « info@gueret-tourisme.fr »}] À partir de 1920, Fernand Maillaud partage son temps entre son appartement parisien, la Provence et Guéret où il commence la construction de sa maison sur la colline de la Madeleine. Séduit par cette colline qui était alors dépouillée d’arbres et couverte de fougères et de bruyères, le peintre fit construire, en plusieurs étapes une maison qu’il appela « le Rénabec ». Dès lors, il y vint tous les étés. En bas de la propriété se trouve le garage. Très tôt, Fernand Maillaud avait utilisé une automobile pour aller peindre des paysages de campagne. On peut y voir l’enseigne « Renabec » portée par un étrange animal. Le portail d’entrée en arc elliptique est décoré dans un style typiquement Maillaud. Parking gratuit avenue du Poitou, à proximité de la maison de Fernand Maillaud. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

