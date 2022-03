Le remeublement d’un monument historique : table-ronde autour du projet de la Villa Perrusson Écuisses, 30 novembre 2022, Écuisses.

Le remeublement d’un monument historique : table-ronde autour du projet de la Villa Perrusson Salle des fêtes 64, route du Canal Écuisses

2022-11-30 18:30:00 – 2022-11-30 19:30:00 Salle des fêtes 64, route du Canal

Écuisses Saône-et-Loire Écuisses

EUR Dans une reconstitution historique, remeubler un monument ce n’est pas seulement le redécorer, c’est chercher à en exprimer l’histoire et celle de ses habitants. Cette approche oblige à des choix et des partis-pris, et sa mise en œuvre peut être très différente en fonction de la présence ou non de documents et de mobilier d’origine. Entre d’autres demeures reconstituées et la villa Perrusson, les dissemblances autant que les rapprochements ont nourri le projet mené par l’Ecomusée et accompagné par la Conservation Régionale des Monuments Historiques. A partir de ces expériences, une réflexion plus large se dessine, sur l’intérêt et les problématiques du remeublement.

Maud Leyoudec est conservatrice en chef du patrimoine au musée Crozatier du Puy-en-Velay, elle a participé au projet de restauration de la Maison Mantin à Moulins (03) et a dirigé celui de la maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles (57).

Kévin Prieur, étudiant en master art de l’exposition et scénographie, a travaillé en tant que stagiaire sur le projet de la Villa Perrusson, pour la scénographie des espaces et la recherche du mobilier.

Michaël Vottero est conservateur du patrimoine à la conservation régionale des monuments historiques de Bourgogne-Franche-Comté, il a suivi plusieurs chantiers de restauration.

Tout public.

ecomusee@creusot-montceau.org +33 3 85 73 92 00 http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/

Salle des fêtes 64, route du Canal Écuisses

