Annulé | Ateliers chants et rythmes des rituels afro-cubains par SAN CRISTÓBAL DE REGLA Conservatoire de Brest site du Relecq, 5 décembre 2020 10:00, Le Relecq-Kerhuon. Samedi 5 décembre 2020, 10h00 Sur place non adhérents 60 € / adhérents Drom 55 € / adhérents Vivre Le Monde 45 € 02 98 40 26 92, contact@vivrelemonde.fr Samedi 5 Décembre – Ateliers de pratique SAN CRISTÓBAL DE REGLA Le groupe San Cristóbal de Regla a été fondé en 1953 dans le quartier de la Havane nommé Regla, l’un des anciens ports de débarquement des esclaves. Aujourd’hui dirigé par Andres Balaez, l’ensemble réalise au quotidien des rituels associés à la pratique des différents cultes afro-cubains. Dans le cadre de la tournée de San Cristóbal de Regla, organisée par la Maison des Cultures du Monde, nous avons le plaisir d’organiser, deux ateliers de pratique autour des chants et ryhtmes des rituels afro-cubains. En partenariat avec l’association Vivre Le Monde. SAMEDI 5 DECEMBRE

2 ATELIERS DE PRATIQUE > 10h à 17h30

Conservatoire de Brest Site du Relecq Débutant / Intermédiaire niv 1 : répertoire Cycle Yoruba (Bembé et Iyesa) et La Conga (Rythmes de Comparsa) Intermédiaire niv 2 / Avancé : répertoire Cycle Congo (Yuka Makuta Palo) Rumba (Yambou,Guaguanco et Columbia) San Cristóbal de Regla masterclasses, conférences, concerts INFOS RENSEIGNEMENTS :

Tarifs : non adhérents 60 € / adhérents Drom 55 € / adhérents Vivre Le Monde 45 €

Durée : 6h par atelier

Effectif : 15 personnes par atelier INFOS/ INSCRIPTIONS : (dans la limite des places disponibles)

Vivre Le Monde 02 98 40 26 92

